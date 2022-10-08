NYT: Байдена поставили перед сложной дилеммой NYT: Байден оказался перед непростым выбором после решения ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден оказался перед «непростым выбором» после решения ОПЕК+ сократить нефтедобычу. Теперь хозяин Белого дома может продолжить попытки добиться расположения Саудовской Аравии либо принять жесткие ответные меры, сообщает The New York Times.

Издание отмечает, что в Вашингтоне решение ОПЕК+ многие расценили как «удар в спину Байдену», хотя сам президент выступил с «умышленно мягкими комментариями». При этом его однопартийцев-демократов не устраивает «чрезмерная почтительность» Байдена по отношению к саудитам, от него требуют «наказать» Эр-Рияд, уточняет издание.

Вместо того, чтобы наказывать Саудовскую Аравию, помощники Байдена, похоже, хотят в противовес этому решению брать больше нефти из стратегического запаса, — отмечается в публикации.

При этом у Байдена, считают журналисты, «мало вариантов» действий в борьбе за сокращение нефтедобычи, еще меньше тех, что не имеют недостатков.

В любом случае решение ОПЕК+ принято в «худший с политической точки зрения» момент для президента США, который в преддверии промежуточных выборов в стране сделал ставку на снижение цен на бензин.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти сейчас рассматривают варианты ответа на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти. Он добавил, что ведомство «тесно консультируется» с конгрессом. При этом глава Госдепа не стал уточнять, о каких именно ответных мерах может идти речь.