NYT: Байден недоволен отсутствием дела в отношении Трампа

Президент США Джо Байден недоволен тем, что в отношении его предшественника Дональда Трампа так и не заведено дело из-за штурма Капитолия в начале 2021 года. По его мнению, экс-президент должен быть привлечён к ответственности за события, приведшие к гибели пяти человек, пишет газета The New York Times.

Нынешний хозяин Белого дома называет Трампа «угрозой для демократии» и считает, что генпрокурор США Меррик Гарлданд должен принять в отношении него решительные меры, а не вести себя подобно «неуклюжему судье». При этом отмечается, что напрямую Байден свою позицию Гарланду не высказывал.

В то же время, несмотря на личное недовольство, Байден называет Гарланда одним из самых вдумчивых, нравственных и умных людей, с которыми ему приходилось иметь дело, рассказали источники издания. Представитель Белого дома Эндрю Бейтс, в свою очередь, сообщил, что Байден «безмерно гордится» службой генпрокурора и считает, что тот восстановил «независимость» Минюста США.

Ранее Трамп заявил, что администрация президента Джо Байдена довела США до худших времён. По его словам, нынешний американский лидер не понимает, что происходит, что он говорит и где находится. Он также обвинил Байдена в том, что тот убил американскую мечту.