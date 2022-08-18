NYP: США встревожило развитие отношений между Россией и Китаем

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У США вызывает беспокойство развитие отношений между Россией и Китаем сфере безопасности, сообщает The New York Post со ссылкой на официального представителя Госдепартамента Нэда Прайса. Поводом для сближения Москвы и Пекина послужило критическое высказывание президента России Владимира Путина о визите спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

Российский лидер назвал поездку Пелоси частью целенаправленной, сознательной стратегии США, направленной на дестабилизацию и распространение хаоса в регионе и мире.

Это наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам, — цитирует издание Путина.

В МИД КНР заявили, что высоко ценят высказывание президента РФ, которое демонстрирует «стратегическую координацию на высоком уровне между Китаем и Россией и твердую поддержку, которую две страны оказывают друг другу по вопросам, касающимся их основных интересов».

В ответ на это Прайс заявил, что Вашингтон обеспокоен растущими отношениями в сфере безопасности между Москвой и Пекином.

Пелоси посетила Тайвань в начале августа. Это был первый визит американского политика подобного уровня на остров за последние 25 лет. Поездку она назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии». Визит привел к обострению отношений между США и Китаем. Пекин объявил о введении контрмер в отношении Вашингтона. В частности, отменил телефонные разговоры между силовыми ведомствами и приостановил сотрудничество в сфере борьбы с международной преступностью.