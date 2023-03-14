NYP: США больше не смогут неограниченно печатать доллары из-за России NYP: антироссийские санкции ставят доллар под угрозу и подводят США к долговому кризису

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Согласно статье в New York Post, антироссийские санкции вызывают отказ многих стран от использования доллара в качестве валюты. Это может привести к утрате США способности проецировать свою силу на международной арене.

Автор отмечает, что свободное печатание долларов может остаться в прошлом и с ним может исчезнуть возможность США дешево приобретать иностранные товары.

Статья также указывает на то, что более ста стран не поддержали антироссийские санкции со стороны Запада, и начали создавать экономические коалиции, используя иные валюты для реализации товаров. Это может привести к снижению спроса на доллар и, как следствие, к его падению на международном рынке. А это, в свою очередь, может обернуться постепенным повышением цен.

Автор статьи указывает на возможный риск для США оказаться в «долговой яме» из-за падения доллара, что может подвергнуть страну риску потерять свой вес на международной арене. В таком случае, Вашингтон может попытаться сократить число своих стратегических противников и «раз и навсегда навести порядок в собственной экономике».

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Соединенных Штатах Америки будет напечатано еще больше ничем не обеспеченных долларов, что вызовет проблемы в мире.