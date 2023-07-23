NY Post: Джо Байден более 30 лет назад не верил, что доживет до 2020 года NY Post: Байден 32 года назад заявил, что не доживет до 2020 года

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский президент Джо Байден во время выступления перед студентами Детройтского юридического колледжа в 1991 году заявил, что, скорее всего, не доживет до 2020 года, передает New York Post. В то время он занимал пост сенатора от штата Делавэр.

В 2020 году, по всей видимости, я уже умру, — сказал американский лидер.

Джо Байден — самый пожилой президент в истории Соединенных Штатов. Он занял пост главы государства 20 января 2021 года.

Ранее NEWS.ru сделал подборку ЧП с Джо Байденом, который собрался на новый срок. Пользователи Сети вновь начали обсуждать видео его выступления на верфи в Филадельфии, где он вновь поздоровался с «невидимкой». Американский лидер хаотично ходил из стороны в сторону по трибуне, а после протянул кому-то руки.

Также президент США не любит трапы самолетов. Он неоднократно спотыкался на трапе воздушного судна. После инцидентов служба безопасности главы государства стала подгонять к самолету укороченные трапы.

Кроме того, Джо Байден во время своих речей допускал множественные оговорки. Он путал дефицит США с госдолгом, Иран — с Ираком, Ирландию — с Исландией, Канаду — с Китаем, Украину — с Россией, Ираком и КНР, украинцев он даже называл «иранским народом».