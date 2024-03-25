«Нужна красная волна»: Илон Маск указал путь спасения для США Илон Маск отказался от поддержки Демократической партии

Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Американский предприниматель Илон Маск в преддверии президентских выборов в США сообщил в социальной сети (Twitter) Х, что больше не будет поддерживать Демократическую партию. Штатам, по его мнению, нужна «красная волна». Таким образом бизнесмен намекнул на Республиканскую партию, традиционным цветом которой является именно красный.

Я голосовал за демократов на 100% несколько лет назад. Теперь я думаю, что нам нужна красная волна, или Америке наступит конец, — написал Маск.

Ранее он сообщил, что в США «закладывается основа для чего-то гораздо худшего, чем 11 сентября». Об этом он известил после того, как администрация президента США Джо Байдена признала, что прибытие 320 тысяч нелегальных мигрантов в страну создает «уязвимые места» в национальной безопасности.

До этого Маск обвинил президента Байдена в том, что он потворствует нелегальной миграции. Политик надеется за счет мигрантов обеспечить себе поддержку на предстоящих выборах, фактически разрушив устоявшуюся двухпартийную политическую систему, уверен бизнесмен.

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп придерживается аналогичной точки зрения и считает, что в недалеком будущем США ожидают террористические акты из-за активного проникновения в страну множества нелегальных мигрантов. В случае повторного избрания на высший государственный пост он пообещал покончить с «политикой открытых границ».