Нуланд включила Харьков в состав России Нуланд назвала Харьков вторым крупнейшим российским городом

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Виктория Нуланд

Бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд назвала Харьков «вторым крупнейшим российским городом». Эту оговорку она сделала в интервью телеканалу ABC, говоря об эскалации конфликта на Украине. Вместе с тем она призвала предоставить Киеву больше помощи, чтобы ВСУ могли атаковать российские территории.

Поэтому я думаю, что настало время предоставить украинцам больше помощи для нанесения ударов по территориям внутри России, — заявила Нуланд.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что ВС России продвигаются к северу от Харькова — в сторону Липцов и Волчанска. По его словам, на данных направлениях противник стал активнее применять штурмовую авиацию. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Британский эксперт Александр Меркурис при этом выразил мнение, что текущая ситуация для Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий стала хуже критической. При этом он подчеркнул, что такая тенденция просматривается на всех направлениях проведения специальной военной операции. Потери украинских подразделений на различных участках СВО достигли 70%, указал эксперт.