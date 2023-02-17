Нуланд: Украина должна получить армию будущего для сдерживания России

Фото: Dimitrios Karvountzis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд считает, что США должны помочь Украине создать «вооруженные силы будущего», передает РИА Новости. Выступая в вашингтонском аналитическом центре Карнеги, она подчеркнула, что потребность в этом сохранится даже после окончания конфликта.

Даже если будет достигнут справедливый мир, необходимо долгосрочное планирование и строительство украинской армии будущего, способной сдержать любые аппетиты, которые могут в будущем появиться у Путина, — заявила Нуланд.

Заместитель госсекретаря объяснила, что для достижения этой цели Украине нужна «интегрированная система ПВО, высококлассные пограничные силы и возможности для патрулирования собственных морских вод». Также она подчеркнула, что США хотят видеть «стратегическое поражение Путина».

Ранее Нуланд заявила, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху стоит вручить Нобелевскую премию мира, если он убедит президента России Владимира Путина вывести войска с Украины. Она отметила, что израильтяне держатся в стороне от антироссийской коалиции западных стран, считая, что у них особые отношения с Москвой. Но именно эти особые отношения они и должны использовать, чтобы покончить с конфликтом.