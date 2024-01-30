Нуланд: Вашингтон не выводит военных из Сирии

Фото: Rod Lamkey - CNP/Global Look Press

Виктория Нуланд

Вашингтон не выводит войска из Сирии, сообщила в беседе с телеканалом CNN Turk заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Комментируя стрельбу в стамбульской церкви, она отметила, что Вашингтон и Анкара являются партнерами в борьбе с терроризмом на протяжении десятилетий.

США не выводят войска из Сирии. Как показали вчерашние трагические события в церкви в Стамбуле, и мы выражаем соболезнования тем, кто там погиб, «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) все еще активно во многих местах, — сказала Нуланд.

Ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявлял о вооруженном нападении на католическую церковь Святой Марии в районе Сарыер в Стамбуле, инцидент произошел 28 января в 11:40. Двое неизвестных были в масках и «принимали участие» в воскресной молитве. В результате стрельбы погиб один человек — турецкий гражданин.

Турецкие полицейские задержали двоих подозреваемых в нападении на святыню. Их направили для проведения следственных мероприятий в управление безопасности Стамбула.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил вооруженное нападение на католическую церковь в Стамбуле. Также он выразил соболезнования обществу. В настоящее время прокуратура Стамбула ведет расследование инцидента, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.