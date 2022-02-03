Нуланд поддержала возвращение к переговорам о мире в Донбассе

США готовы поддержать серьёзное возвращение к переговорам о мирном урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом в интервью ТАСС заявила заместитель американского госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд.

Мы готовы поддержать серьезное возвращение к переговорам. Но в последние несколько лет это были переговоры в стиле театра кабуки. Так что, если мы можем быть полезными, то мы готовы быть полезными, — заявила она.

При этом она не стала отвечать на вопрос, что конкретно Вашингтон может предложить в поддержку реализации Минских соглашений, учитывая, что ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба исключил возможность предоставления региону особого статуса.

Нуланд заявила, что не видела заявления Кулебы, но отметила, что президент Украины Владимир Зеленский заявляет Вашингтону о готовности выполнить договорённости.

Однако Москва тоже должна обеспечить, чтобы ее обязательства и обязательства ЛНР и ДНР выполнялись, — подчеркнула заместитель госссекретаря США.

По её словам, Россия должна быть готова «прекратить оказывать военную поддержку самопровозглашённым ЛНР и ДНР и вывести силы с Украины.

Нуланд напомнила. что ранее занималась данными вопросами на посту помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии в 2013-2017 годах, и отметила, что «наличие доброй воли всех» всё ещё позволяет реализовать Минские соглашения.

Также в ходе интервью Нуланд рассказала, что США настроены на проведение серьёзных переговоров с Россией, посвящённых сокращению стратегических рисков и контролю над вооружениями. По её словам, Вашингтон считает такой диалог с Москвой ключевым, если стороны хотят вернуться к стабильности и предсказуемости в отношениях.