Нуланд объяснила бессмысленность тренировочных баз НАТО на Украине Нуланд: тренировочные центры НАТО на Украине станут целью для ВС России

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Тренировочные центры НАТО и инструкторы Альянса станут целью для армии России в случае их размещения на Украине, сказала в интервью телеканалу ABC экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. По ее словам, военный блок должен готовить украинских военных на другой территории.

Меня беспокоит то, что тренировочные базы НАТО на территории Украины станут целями для России. <...> Это вовлечет НАТО в конфликт напрямую, что может привести к эскалации . Так что я полагаю, что самым разумным будет осуществлять большую часть подготовки за пределами Украины, — отметила политик.

Нуланд добавила, что у Североатлантического альянса достаточно много тренировочных центров в государствах-членах. Среди них она выделила Польшу и Германию.

В том же интервью экс-заместитель госсекретаря США назвала Харьков «вторым крупнейшим российским городом». Об этом она заявила, рассуждая об эскалации конфликта на Украине. Вместе с тем она призвала предоставить Киеву больше помощи, чтобы ВСУ могли атаковать российские территории.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что действия, предпринимаемые руководством НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе, нацелены на подготовку потенциального конфликта с Россией. Альянс осуществляет милитаризацию этих областей, например, расширяет румынскую авиационную базу, добавили в ведомстве.