Новым проектом режиссера Спилберга станет президентская кампания Байдена NBC News: Стивен Спилберг разработает для Байдена новую стратегию

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Джо Байден

Давний сторонник президента США Джо Байдена оскароносный режиссер Стивен Спилберг разработает для него стратегию для Национального съезда Демократической партии, сообщил NBC News источник, знакомый с этим вопросом. Голливудская знаменитость в декабре 2023 года уже участвовала в сборе средств для предвыборной кампании в Лос-Анджелесе, он также встречался с организаторами съезда, который пройдет в августе 2024 года.

Источник канала отметил, что пока Спилберг не собирается снимать фильм о событиях грядущего лета. Однако в прошлом он продюсировал киноленту для предвыборной кампании тогдашнего президента Барака Обамы. Друг Спилберга и бывший деловой партнер по DreamWorks Джеффри Катценберг также является сопредседателем кампании Байдена. Он уже провел встречу по сбору средств у себя дома. Источник NBC News также добавил, что предвыборный штаб Байдена отдельно обсуждает с Обамой возможность появления на мероприятии по сбору средств в Лос-Анджелесе в середине июня.

Стивен Спилберг является обладателем четырех премий «Оскар» и автором популярных фильмов «Челюсти» (1975), «Инопланетянин» (1982), «Список Шиндлера» (1993) и «Спасти рядового Райана» (1998).

Предприниматель Илон Маск ранее обвинил президента США Джо Байдена в том, что он потворствует нелегальной миграции. По мнению миллиардера, Байден надеется за счет мигрантов обеспечить себе поддержку на предстоящих выборах, фактически разрушив устоявшуюся двухпартийную политическую систему.