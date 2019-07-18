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Соединённые Штаты Америки внесли в санкционный список по «акту Магнитского» четырёх граждан Ирака, сообщила заместитель главы Минфина США Сигал Манделькер. Вашингтон подозревает их в нарушении прав человека и прочих преступлениях.

В перечне значатся политики и бывшие губернаторы Ахмад Абдулла ад-Джабури и Нофаль аль-Акуба, а также главари ополченцев Райан аль-Килдани и Ваад Кадо. Последние два могли совершать грабежи, убийства и рэкет...