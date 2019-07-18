Марк Милли Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Комитет Сената США по делам вооружённых сил 18 июля единогласно одобрил выдвинутую главой государства Дональдом Трампом кандидатуру генерала Марка Милли на пост председателя Комитета начальников штабов ВС.

Кандидатура будет рассмотрена полным составом Сената. В случае положительного результата Милли даст присягу и займёт пост, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканца Джеймса Инхофа.

Ранее News.ru сообщал, что американский юрист Бретт Кавано получил должность судьи Верховного суда США. Сенат окончательно утвердил его кандидатуру, несмотря на обвинения в сексуальных домогательствах и массовые акции протеста.

News.ru в соцсетях