Комитет Сената США по делам вооружённых сил 18 июля единогласно одобрил выдвинутую главой государства Дональдом Трампом кандидатуру генерала Марка Милли на пост председателя Комитета начальников штабов ВС.
Кандидатура будет рассмотрена полным составом Сената. В случае положительного результата Милли даст присягу и займёт пост, сообщает
Ранее News.ru сообщал, что американский юрист Бретт Кавано получил должность судьи Верховного суда США. Сенат окончательно утвердил его кандидатуру, несмотря на обвинения в сексуальных домогательствах и массовые акции протеста.