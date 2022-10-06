The Telegraph: Байден глубоко унижен из-за нового «удара» со стороны России The Telegraph: Байден глубоко унижен из-за решения России и ОПЕК сократить добычу нефти

Фото: Ron Sachs - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Президент Соединенных Штатов Джо Байден чувствует себя глубоко униженным после решения стран ОПЕК и России снизить добычу нефти, пишет обозреватель Бен Марлоу для британской газеты The Telegraph. По его мнению, этот шаг демонстрирует ухудшение отношений Саудовской Аравии с США и укрепление связей с РФ.

Соглашение о сокращении добычи на два миллиона баррелей в день <...> — это глубокое унижение для Джо Байдена, который в начале года прилетал в Джидду, чтобы лично попросить наследного принца Мухаммеда бен Салмана сделать обратное, — считает Марлоу.

Политолог Алексей Мухин полагает, что администрация президента США Джо Байдена пыталась сбить цены на нефть, но Вашингтон испортил отношения со многими нефтедобывающими странами. По его словам, в связи с решением ОПЕК+ сократить добычу нефти у Демократической партии США могут возникнуть проблемы на выборах в конгресс.

На встрече министров стран ОПЕК+ в Вене было одобрено сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки, в связи с этим стоимость топлива марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше $93 за баррель впервые с 21 сентября. До этого в СМИ появилась информация, что администрация президента США Джо Байдена пыталась отговорить участников ОПЕК+ от принятия решения по снижению объемов производства сырой нефти. Отмечалось, что угрозу сокращения нефтедобычи в Белом доме называют «тотальной катастрофой» и «вражеским актом».