Новый рекорд суточной смертности от коронавируса зарегистрировали в США

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Впервые с момента начала пандемии число скончавшихся от коронавируса за сутки в США превысило три тысячи человек.

По данным издания NYT, 9 декабря в Соединённых Штатах зарегистрировали 3011 смертей от последствий COVID-19. Предыдущий антирекорд по этому показателю, зафиксированный неделей ранее, составлял 2760 смертей в день.

Взгляд на любую карту коронавируса страны ясно даёт понять одну вещь: за очень немногими исключениями, каждый штат сейчас является «красным» штатом, — говорится в материале.

Согласно статистике американского Университета Джонса Хопкинса, в США по состоянию на утро 10 декабря зарегистрировано 15 381 450 случаев заражения коронавирусом, 289 298 человек умерли.

Как писал NEWS.ru, по данным Роспотребнадзора, среднесуточная заболеваемость коронавирусом на 100 тысяч населения России за последние семь дней составила 17,9. Это более чем в три раза меньше, чем в США и вдвое меньше, чем в Италии. Попова также отметила, что летальность от COVID-19 в России составляет 1,7%, а в мире — 2,3%.