Новый представитель Белого дома оговоркой случайно подставила Байдена Представитель Белого дома Жан-Пьер заявила, что Байден усиливает страдания американцев

Фото: Sarah Silbiger - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Карин Жан-Пьер

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер допустила случайную оговорку и сказала, что американский президент Джо Байден усиливает страдания своих соотечественников на фоне высоких цен на топливо, пишет РИА Новости. В ходе брифинга ей задали вопрос о том, какие меры принимаются в США, чтобы сдержать цены на бензин.

Очевидно, что президент предпринимает абсолютно все шаги, которые в его силах, чтобы усилить... то есть ослабить страдания американских семей в связи с высокими ценами на топливо, — сказала Жан-Пьер.

Западные страны ввели многочисленные антироссийские санкции после того, как на Украине началась специальная операция. Из-за этого оказались нарушены многие логистические цепочки, в Европе и США начались проблемы — странам пришлось столкнуться с небывалым ростом цен на топливо и другие товары, особенно на продукты питания.

Инфляция в США по итогам мая стала рекордной с 1981 года, она составила сразу 8,6%. Цены на бензин впервые в истории поднялись выше пяти долларов за галлон. Глава США Джо Байден назвал такую ситуацию «проклятием». Президент России Владимир Путин заявил, что политика по сдерживанию и ослаблению России стала долгосрочной стратегией западных стран, а введенные ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.