Госсекретарь США Майкл Помпео привёл к присяге нового американского посла в РФ Джона Салливана.
Для меня честь привести сегодня к присяге Джона Салливана в качестве нового посла США в России, — написал Помпео в Twitter.
По его словам, Салливан с большой эффективностью займёт лидирующую роль в усилиях по укреплению сотрудничества с Россией.
Honored to swear in John Sullivan as the new U.S. Ambassador to #Russia today. I'm confident John will effectively lead the effort to strengthen cooperation and build a constructive relationship with Russia. pic.twitter.com/c8oFfwRDMx