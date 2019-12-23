https://static.news.ru/photo/d6e36a64-0bed-11ea-af69-fa163e074e61_660.jpg Джон Салливан Фото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Госсекретарь США Майкл Помпео привёл к присяге нового американского посла в РФ Джона Салливана.

Для меня честь привести сегодня к присяге Джона Салливана в качестве нового посла США в России, — написал Помпео в Twitter.

По его словам, Салливан с большой эффективностью займёт лидирующую роль в усилиях по укреплению сотрудничества с Россией.

Honored to swear in John Sullivan as the new U.S. Ambassador to #Russia today. I'm confident John will effectively lead the effort to strengthen cooperation and build a constructive relationship with Russia. pic.twitter.com/c8oFfwRDMx — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 23, 2019

Как ранее писал NEWS.ru, Джон Салливан назвал условие, необходимое для улучшения отношений США и России. Свою позицию дипломат высказал на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым