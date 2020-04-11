Новый антирекорд суточной смертности от коронавируса установлен в США

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США объявят, какую именно сумму они будут выделять ВОЗ, на следующей неделе. Сейчас Штаты финансируют организацию здравоохранения в объёме $500 млн в год.

Но сейчас Трамп заявил о том, что ВОЗ в последнее время принимала неудачные решения, что отразилось на ситуации с коронавирусом, и поэтому Белый дом обдумывает, сколько денег ей давать в...