Новый антирекорд суточной смертности от коронавируса установлен в США

Осложнения, вызванные коронавирусом, привели к смерти за сутки более 2,1 тысячи американцев. Это рекордный показатель в США с момента вспышки инфекции.
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, 10 апреля в стране зарегистрировано 2108 летальных исходов. Всего жертвами пандемии COVID-19 в США уже стали 18 637 человек,
Положительный тест на коронавирус оказался у почти 500 тысяч человек, выздоровели 28,7 тысячи американцев.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Турция усиливает ограничительные меры по борьбе с коронавирусом и вводит 48-часовой карантин в 30 городах. Это вся провинция Зонгулдак, а также Анкара и Стамбул. Запрет выхода на улицу для всех жителей указанных городов вводится с полуночи 11 апреля до полуночи 13 апреля.
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