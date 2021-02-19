Новые санкции США по «Северному потоку — 2» будут против судна «Фортуна»

https://static.news.ru/photo/af598b60-7189-11eb-8674-96000091f725_660.jpg Фото: Газпром

Госдеп США перечислил в списке для возможных санкций по Nord Stream 2 судно «Фортуна» и компанию «КВТ-рус», против которых уже действуют санкции.

При этом ранее представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс заявил, что США не будет заранее объявлять о возможных санкциях в отношении газопровода.

Мы не анонсируем какие-либо потенциальные санкции. Я бы не хотел характеризовать частные обсуждения, — сказал он, имея в виду детали переговоров властей США и Евросоюза по проекту.

Но позднее администрация США внесла два наименования в доклад для Конгресса о потенциальных ограничительных мерах, сообщил Bloomberg. Ранее издание со ссылкой на осведомлённые источники писало, что доклад представят уже в пятницу, и США, вероятно, пока воздержатся от санкций в отношении каких-либо немецких компаний.

Строительство «Северного потока — 2» завершено более чем на 90%. Работы возобновились в февраля 2021 года, спустя более года после приостановки из-за возражений прежней администрации США.

Ранее NEWS.ru писал, что посол США в Греции Джеффри Пайетт рассказал, что у Европы есть несколько способов снизить зависимость от российского газа. Также он заявил, что новый президент США Джо Байден будет и дальше работать над «углублением стратегических отношений» с Афинами, в том числе по вопросу энергетики.