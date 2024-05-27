Новые реалии: Украине — старье, Тайваню — новинки американского ВПК

Фото: МО США

Майкл Маккол, известный ястреб, сторонник ударов американским оружием по целям в глубине нашей территории, весьма специфическим образом обнадежил Тайвань. Отбросив все дипломатические расшаркивания, республиканец сообщил, что Тайвань, в «отличие от Украины, будет получать новые вооружения, а не старые, особенно не старые советские системы вооружений. Это будут наши новейшие технологии». Иными словами, конгрессмен решил в открытую подергать китайского дракона за усы, при этом унизив другого якобы важного американского союзника — Украину. Объяснений такому демаршу может быть несколько.

Республиканский синдром

Маккол торопит события, словно в Белый дом уже въехал Дональд Трамп, который и во время своего президентства не скрывал, что именно Китай является главным экзистенциальным соперником Соединенных Штатов. И не сокрушив китайского дракона, Америка не станет great again.

Причем такое утверждение прозвучало сразу после ряда американо-китайских встреч на высоком уровне, в ходе которых Вашингтон на словах признавал концепцию единого Китая. И тут такой афронт, который по достоинству оценят в Пекине, где составляют список иностранных фирм, которые подпадут под китайские санкции за сотрудничество с Тайванем. А Вашингтон с Киевом еще хотели побудить председателя Си прибыть на швейцарские посиделки для обсуждения отрывков из «формулы Зеленского». Тут уж, как говорится, или крест снимите, или трусы наденьте.

О новейших технологиях

Сейчас Украине сбрасывают ракеты АТАСМS в достаточно большом количестве. Но ведь у США в работе новая баллистическая ракета подобного класса с радиусом действия в пределах уже не 300, а 1000 км. А потому АТАСМS проще отдать Украине, а заодно проследить, насколько эффективны против таких носителей российские системы ПРО С-400, а потом и С-500, чем тратить средства на их небезопасную утилизацию.

А, например, к американским истребителям пятого поколения F-22 Raptor есть претензии у собственной армии. Да к тому же если возникают огромные проблемы с базированием и летным составом для F-16, разработанных в восьмидесятых годах, то о каких новейших самолетах для украинских ВВС вообще может идти речь?

Так что США и НАТО отдают Киеву то, что реально есть в наличии. Притом что и заказы в рамках выделенного $61 млрд направлены на производство хорошо известных средств поражения, а та часть денег, что пойдет на финансирование военного НИОКР, даст плоды не завтра.

Так что заявления Маккола служат еще и оправданием того, что разрекламированные американские вооружения, на которые собраны предварительные заказы на сотни миллиардов, оказались уязвимыми и не слишком эффективными.

Фото: МО США

Украина утрется и не поморщится

Надо сказать, что заокеанских бонз все больше раздражает хамский тон киевских властителей, которые возлагают вину за провал «контрнаступа» и прочие неудачи на поле боя на своих спонсоров. Мол, только потому, что вооружения не пришли вовремя, армия Зеленского не смогла добиться обещанных успехов и продиктовать Москве волю объединенного Запада. Дело дошло до того, что Зеленский напрямую призывает американцев доказать, являются ли они супердержавой.

Иными словами, хвост вовсю стремится командовать собакой. Но в ответ Киев ставят на место, откровенно намекая на его второсортность для американских интересов. На «разменную монету» неразумно тратить лучшее из своих арсеналов. Утилизация «украинского мяса» успешно идет с теми средствами, что перебрасывают из польского Жешува.

Читайте также:

В Европе начали признавать независимость Палестины: что будет с Израилем?

Иран между войной, миром и революцией: что будет после смерти Раиси

В Минобороны начался генералопад: почему зачистку начали уже сейчас

Почему надо брать Одессу как можно быстрее: мы должны защитить наш флот