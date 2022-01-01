Пользователи Twitter иронично прокомментировали пост президента США Джо Байдена о готовности «делать дела» в 2023 году, к которому он прикрепил фото, сделанное на фоне лужайки у Белого дома. На снимке политик поднимается по ступенькам со стаканом кофе в одной руке и папкой с документами в другой.
Часть пользователей посмеялась над возрастом президента США. В комментариях есть несколько ироничных замечаний также и о проблемах со здоровьем американского лидера. Некоторые пользователи поинтересовались, научится ли Байден в этом году самостоятельно менять подгузники, а также посмеялись над тем, что политик идет не в ту сторону.
Часть комментаторов и вовсе спросила президента США, не собирается ли он в отставку.
Как, например, написать заявление об отставке, чтобы мы, люди, смогли наконец начать уважать тебя хоть за один поступок? — спросил один из пользователей.
Некоторые комментаторы отметили, что пост американского лидера выглядит пугающе.
Ранее президент США в шутку заявил журналистам, что не знает о приближающихся выборах главы государства, которые пройдут пройдут в 2024 году. Президент также добавил, что «2023 год будет хорошим годом» и рассказал о том, как приятно, что рядом с ним находятся внуки, дочь и «вся чертова семья».
В настоящее время Байден находится на отдыхе на острове Санта-Крус. Там вместе с семьей он встречал Новый год.