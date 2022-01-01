Новогоднее заявление Байдена рассмешило пользователей

Фото: Chris Kleponis - CNP/Global Look Press

Джо Байден

Пользователи Twitter иронично прокомментировали пост президента США Джо Байдена о готовности «делать дела» в 2023 году, к которому он прикрепил фото, сделанное на фоне лужайки у Белого дома. На снимке политик поднимается по ступенькам со стаканом кофе в одной руке и папкой с документами в другой.

Часть пользователей посмеялась над возрастом президента США. В комментариях есть несколько ироничных замечаний также и о проблемах со здоровьем американского лидера. Некоторые пользователи поинтересовались, научится ли Байден в этом году самостоятельно менять подгузники, а также посмеялись над тем, что политик идет не в ту сторону.

Часть комментаторов и вовсе спросила президента США, не собирается ли он в отставку.

Как, например, написать заявление об отставке, чтобы мы, люди, смогли наконец начать уважать тебя хоть за один поступок? — спросил один из пользователей.

Некоторые комментаторы отметили, что пост американского лидера выглядит пугающе.

Ранее президент США в шутку заявил журналистам, что не знает о приближающихся выборах главы государства, которые пройдут пройдут в 2024 году. Президент также добавил, что «2023 год будет хорошим годом» и рассказал о том, как приятно, что рядом с ним находятся внуки, дочь и «вся чертова семья».

В настоящее время Байден находится на отдыхе на острове Санта-Крус. Там вместе с семьей он встречал Новый год.