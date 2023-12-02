Новейший истребитель-невидимка ВВС США разбился из-за неожиданного «врага» Yonhap: столкновение с птицей навсегда вывело из строя истребитель F-35A

Фото: thef35/flickr.com

Военно-воздушные силы США выведут из эксплуатации истребитель-невидимку F-35A, который получил серьезные повреждения после столкновения с птицей, сообщила обозреватель агентства Yonhap News Agency Ким Ын Чжон. По ее данным, удар пернатой негативно отразился на 300 деталях самолета.

Комплексный анализ, проведенный совместно с американским производителем Lockheed Martin, показал, что F-35A получил повреждения примерно в 300 компонентах, включая планер, конструкцию, двигатель и систему управления и навигации. Учитывая высокие затраты и длительный период, необходимые для ремонта <...> комитет по обзору военно-воздушных сил пришел к выводу, что лучше вывести самолет из эксплуатации, чем чинить его, — указала Ын Чжон.

Журналистка добавила, что стоимость одного F-35A оценивается примерно в $107,6 млн. В ВВС США допустили, что списанный самолет оставят для обучения механиков.

Ранее в СМИ появилась информация, что самолеты F-35A, способные нести ядерное оружие, будут развернуты на авиабазе Лейкенхит в Британии до конца текущего года. В ответ на эти новости замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва не оставит без внимания переброску американских истребителей. По его словам, намерение Вашингтона является частью политики НАТО, направленной на сдерживание России.