Глава США Джо Байден утвердил новый состав президентского комитета по искусству и гуманитарным наукам (The President’s Committee on the Arts and the Humanities), который был учрежден указом Рональда Рейгана в 1982 году. Как сообщает Белый дом, сопредседателем комитета назначена одна из самых успешных американских певиц, обладательница 13 премий «Грэмми» Леди Гага (вместе с продюсером Брюсом Коэном, получившим «Оскар» за фильм «Красота по-американски»). В ноябре 2021 года на инаугурации Байдена Леди Гага (сценический псевдоним 37-летней Стефани Джоанн Анджелины Джерманотты) исполнила гимн страны в сопровождении оркестра морпехов США. Певица, которая будет консультировать президента по вопросам культуры, известна своим эпатажным стилем под стать провокациям Мадонны. Самые скандальные выходки Леди Гаги, которая называет себя «матерью монстров», — в обзоре NEWS.ru.