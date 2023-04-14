Байден сделал Леди Гагу советницей по культуре: 10 эпатажных выходок звезды Джо Байден сделал скандальную американскую певицу сопредседателем президентского комитета по искусству и гуманитарным наукам. Чем она запомнилась

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Леди Гага будет давать Джо Байдену советы в области культуры

Глава США Джо Байден утвердил новый состав президентского комитета по искусству и гуманитарным наукам (The President’s Committee on the Arts and the Humanities), который был учрежден указом Рональда Рейгана в 1982 году. Как сообщает Белый дом, сопредседателем комитета назначена одна из самых успешных американских певиц, обладательница 13 премий «Грэмми» Леди Гага (вместе с продюсером Брюсом Коэном, получившим «Оскар» за фильм «Красота по-американски»). В ноябре 2021 года на инаугурации Байдена Леди Гага (сценический псевдоним 37-летней Стефани Джоанн Анджелины Джерманотты) исполнила гимн страны в сопровождении оркестра морпехов США. Певица, которая будет консультировать президента по вопросам культуры, известна своим эпатажным стилем под стать провокациям Мадонны. Самые скандальные выходки Леди Гаги, которая называет себя «матерью монстров», — в обзоре NEWS.ru.

Вышла в наряде из сырого мяса

В 2010 году вся Америка бурно обсуждала появление Леди Гаги на церемонии MTV Video Music Awards. Певица предстала на красной ковровой дорожке в наряде из сырого мяса. «Мясное» приталенное мини-платье с оборками-ошметками, а также ботильоны на платформе, шляпка-«таблетка» и клатч были созданы популярным дизайнером Фрэнком Фернандесом. На это ушла целая мясная туша, которую он купил в лавке у своего знакомого мясника.

Фото: shutterstock.com Леди Гага на церемонии MTV Video Music Awards в 2010 году в скандальном платье из мяса

По его словам, создание образа было для него «вызовом», ведь у них с Леди Гагой не было времени на примерку. Наряд был «свежеразмороженным». Сама певица утверждала, что платье «приятно сладко пахнет». Пока американские зоозащитники и вегетарианцы возмущались, Леди Гага называла свой перформанс «борьбой за свободу и идентичность». «Если мы перестанем отстаивать то, что для нас важно, то скоро будем иметь столько же прав, сколько мясо на наших костях. Я не кусок мяса», — говорила она.

Зал славы рок-н-ролла в Кливленде заплатил $6000 таксидермисту Серджо Виджилато, чтобы сохранить платье — из сырого оно превратилось в вяленое.

Фото: shutterstock.com Ботильоны Леди Гаги тоже были «мясными»

Вылупилась из яйца, приехала на «человеческой лошади»

В 2011 году певица появилась на премии «Грэмми» из гигантского пластикового яйца, в котором чуть не застряла. Она провела внутри конструкции 72 часа, пока не «вылупилась» прямо на сцене, где исполнила хит Born this way. По словам певицы, у нее было вдоволь времени, чтобы «поразмыслить над содержанием песни».

В 2013 году Леди Гага запомнилась своим выходом на церемонии American Music Awards. На сей раз звезда предстала в образе средневековой принцессы, восседающей верхом на «человеческой лошади», которую изображали ее помощники. Внутри гигантской белоснежной декорации из папье-маше они провели почти полтора часа. «Будем надеяться, что им хотя бы как следует заплатили за эти мучения», — писали СМИ.

Фото: shutterstock.com В 2011 году певица прибыла на вручение премии «Грэмми» внутри яйца, из которого «вылупилась» на сцене

Устроила рвоту на концерте

В 2014 году на фестивале в Техасе певица шокировала фанатов, когда вместе со своей подругой устроила «перформанс со рвотой».

«Как известно, Леди Гага умеет раздвигать художественные границы своими возмутительными выступлениями, — возмущались СМИ. — Но на сей раз она зашла слишком далеко. Ее подружка Милли Браун выпила какую-то зеленую жидкость, потом засунула два пальца в рот, и ее стошнило прямо на грудь певицы. Леди Гага так и скакала весь вечер по сцене, покрытая отвратительной зеленой субстанцией».

После этого Леди Гагу обвинили в прославлении булимии и других пищевых расстройств. Сама же она утверждала, что показала поклонникам «путь к самоисцелению и освобождению изнутри».

Покрылась кровью на сцене

В 2009 году на MTV Video Music Awards певица внезапно начала «кровоточить» — она металась по сцене в белоснежном наряде, а из ее груди «лилась красная жидкость».

«В конце представления она упала в обморок, чем изрядно напугала зрителей. Эта жуткая акция, во время которой она залила фейковой кровью всю сцену, вошла в историю как одно из самых возмутительных выступлений Леди Гаги», — признают СМИ.

Показала «пылающий бюстгалтер»

Выступление Леди Гаги в Торонто в 2009 году критики назвали «сумасшедшим». Она вышла на сцену в обтягивающем боди с шипами. В кульминационный момент на бюсте певицы оказалась некая конусообразная конструкция, из которой вдруг начало извергаться пламя — вроде бенгальских огней.

«Вот как выглядит пожар в груди», — иронизировали журналисты. Это зрелище было обыграно фанатами «Симпсонов» — в соцсетях появились пародии сценки под названием Lady Gaga’s Flamig Tits.

Фото: t14/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Пылающий бюст Леди Гаги наделал шуму

Признала тараканов своими фанатами

Однажды Леди Гага заявила, что заказала своим дизайнерам шляпку из живых тараканов. Певица сама придумала конструкцию. По ее задумке, насекомые должны ползать внутри специальной сеточки, вшитой на поверхности головного убора.

Леди Гага уверена, что тараканы — большие поклонники ее творчества. Доказательства представила команда нью-йоркских студентов-зоологов, проводивших эксперименты с реакцией насекомых на музыку современных поп-звезд. Если верить их выводам, лучше всех тараканы реагировали именно на песни Леди Гаги. Якобы под них насекомые начинали «ритмично танцевать», а вот на других исполнителей так не реагировали. По такому случаю она нарекла их «своими прекрасными монстрами». Как шутили таблоиды, наконец-то тараканы выйдут из головы Леди Гаги наружу. Правда, шляпки пока так никто и не увидел.

Признавалась в любви к Иуде

В 2011 году Леди Гага выпустила скандальный сингл «Иуда» (Judas), который вызывал возмущение верующих в Америке. В клипе героиня в образе Марии-Магдалины «разрывается между любовью к Иисусу и Иуде, вечно выбирая не того». По сюжету ее побивают камнями.

Многие сочли творчество Леди Гаги богохульством, и еще до выхода песни католическая церковь осудила использование религиозных образов, призвав певицу «выбирать более уместные способы заработать славу».

Запустила линейку парфюма «с нотками крови и спермы»

Леди Гага шокировала поклонников, раскрыв рецепт своего знаменитого унисекс-парфюма Fame, названного в честь ее дебютного альбома. Линейка была запущена в 2012-м и мгновенно стала хитом. Производители называли ее «волшебным зельем».

Фото: PLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS/Global Look Press Аромат от Леди Гаги в монструозном флаконе включал «нотки крови и спермы»

Поп-звезда сообщила, что в аромат вошли «нотки крови и спермы». Якобы туалетная вода «основана на молекулярной структуре биологических веществ». «Мои духи будут пахнуть дорогой проституткой... Как будто вы нанесли меня на свою кожу», — говорила Леди Гага. Несмотря на шокирующий состав, американцы раскупали черные флаконы с золотой крышкой в виде когтей монстра. Сейчас туалетная вода снята с производства.

Набила татуировку в музее

Во время презентации аромата Fame Леди Гага сделала себе татуировку. Мастер Марк Махони набил на ее выбритом затылке изображение херувима. По его словам, «этот образ эпохи Возрождения стал данью итальянскому происхождению певицы».

«Леди Гага не перестает эпатировать. Но даже по ее меркам эта выходка вышла за границы искусства и вкуса, — возмущалась The Daily Mail. — Все это происходило в уважаемом музее Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке, певица в это время была раздета до нижнего белья».

Заставила свою собаку рисовать и заниматься йогой

Фото: PLANET PHOTOS/Global Look Press Любимый пес Леди Гаги по кличке Фоззи научился рисовать и заниматься йогой

Леди Гага утверждает, что научила рисовать своего питомца — мальтийскую болонку по кличке Фоззи.

«Она хочет сделать из своей собачки художника, — писала The Sun. — Для этого Леди Гага прикрепляла к лапам Фоззи карандаши и сажала его на бумагу. Так весь персонал Леди Гаги получил по портрету от пса».

Леди Гага также заставляет Фоззи заниматься йогой и делать классическую асану «Собака мордой вниз». Однажды она похвасталась, что купила псу новые штаны для занятий.