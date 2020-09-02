80 нобелевских лауреатов поддержали Байдена в президентской гонке

https://static.news.ru/photo/ffbe71ec-ecff-11ea-97e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lawrence Jackson /Global Look Press

Более 80 лауреатов Нобелевской премии в разных областях в письме выразили поддержку кандидату в президенты США от Демократической партии Джо Байдену.

Инициатором этого послания стал член Палаты представителей США от демократов физик Билл Фостер, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN, обнародовавший текст письма.

На протяжении многих лет своей службы народу Джо Байден постоянно демонстрировал желание прислушиваться к специалистам, понимание важности международного сотрудничества в научно-исследовательских разработках и уважение к вкладу иммигрантов в интеллектуальную жизнь нашей страны, — заявляют авторы послания.

Послание подписано, в частности, лауреатом Нобелевской премии по медицине 1989 года Харолдом Вармусом, ранее возглавлявшим Национальный институт онкологии США, и профессором Стэнфордского университета биохимиком Роджером Корнбергом, удостоившимся Нобелевской премии в 2006 году.

Среди прочих под письмом подписался физик Барри Бэриш, получивший в 2017 году Нобелевскую премию за регистрацию гравитационных волн. Также поддержку Байдену выразили лауреаты Нобелевской премии по медицине 2009 года Элизабет Блэкбёрн и Кэрол Грейдер, открывшие механизмы защиты хромосом теломерами и теломеразой.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Ключевым соперником действующего президента Дональда Трампа, представляющего республиканцев и претендующего на второй срок, станет Джо Байден — главный кандидат в президенты от Демократической партии.

Как ранее писал NEWS.ru, американский президент предрёк революцию в США в случае, если Джо Байден выиграет президентскую гонку.