НЛО заметили рядом с самолетом Джо Байдена NYP: над аэропортом Лос-Анджелеса рядом с лайнером Байдена заметили НЛО

Фото: IMAGO/Jack Marain/Global Look Press

Несколько американских плейнспоттеров (людей, наблюдающих и снимающих самолеты в аэропортах) заметили неопознанный летающий объект в небе над аэропортом Лос-Анджелеса. Это произошло в тот момент, когда там приземлялся для дозаправки лайнер президента США Джо Байдена, пишет газета New York Post.

Шарообразный предмет попал в кадр братьев Джошуа и Питера Солорзано в момент дозаправки истребителя F-35, сопровождавшего «борт номер один».

Ты тоже это видел? У нас что-то пролетело по курсу. Это оно? НЛО, о котором мы говорим? — сказал один из очевидцев.

Объект попал в поле зрения наблюдателей дважды. При этом второй очевидец предположил, что это мог быть воздушный шар.

Несколько зрителей говорят, что мы видели НЛО, — заявил позднее Питер в ролике, опубликованном на их YouTube-канале L.A. Flights.

Ранее сообщалось, что диспетчеры международного аэропорта Имхал в столице штата Манипур на северо-востоке Индии прекратили работу воздушной гавани на несколько часов из-за неопознанного летающего объекта. Изменения в графике коснулись пассажиров как минимум пяти рейсов.

Также в небе над Швейцарией жители наблюдали необычное небесное явление. Очевидцы заявили, что между звезд перемещались по кругу голубые сияющие точки. Власти не дали объяснений по поводу случившегося. В полиции кантона Цюрих заявили, что той ночью не проходило никаких световых мероприятий, которые могли бы давать такой эффект.

В свою очередь, профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан заявлял, что инопланетяне посещали Землю и все еще остаются здесь. По словам ученого, вероятность того, что разумные существа посещали нашу планету, «составляет сто процентов».