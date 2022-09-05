Музыкальная группа Nirvana выиграла суд по делу об обложке альбома Nevermind, сообщает New York Post. Суд отклонил повторный иск Спенсера Элдена, чья фотография использовалась в качестве обложки для альбома Nevermind.

Иск от теперь уже взрослого младенца, который украсил обложку знаменательного альбома группы 1991 года «Nevermind», был отклонен в пятницу — поскольку федеральный судья сказал, что не имеет значения претензии к гранж-рокерам, занимающимся детской порнографией, — говорится в сообщении.