«Никогда не проголосуют»: в США лишили Украину надежды о вступлении в НАТО Дэвис: НАТО не примет Украину из-за угрозы военного столкновения с Россией

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Обещания НАТО принять Украину в свой состав носят исключительно несбыточный характер, так как в противном случае Альянсу пришлось бы воевать с Россией, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive. Он добавил, что большинство стран-членов выступят против такого шага.

Да и большинство стран, даже Франция и Германия — никогда не проголосуют за вступление Украины, если это будет значить, что их страна должна действовать в соответствии с пятой статьей, — завил Дэвис.

Статья 5 Устава НАТО предполагает, что все члены блока должны дать ответ, в том числе военного характера, на нападение любого из государств на страну в составе Альянса. Американский военный подчеркнул, что разговоры о принятии Украины не имеют смысла и потому, что Киев не подходит ни по одному критерию как кандидат.

Ранее издание New York Times сообщило, что НАТО попытается успокоить президента Украины Владимира Зеленского обещанием долгосрочной поддержки. Так, Альянс объявит о намерении создать миссию в Германии для координации всех видов помощи Киеву в долгосрочной перспективе.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что НАТО не является и не станет участником конфликта на Украине. По его словам, на следующем саммите Североатлантического альянса будет обсуждаться усиление роли Блока в координации поддержки Киева и подготовки Вооруженных сил Украины.