Nike обвинила два крупных бренда в краже «рецепта» кроссовок Nike обвинила New Balance и Skechers в краже технологии производства кроссовок

Американская компания Nike подала в суд на New Balance и Skechers за использование запатентованной технологии производства кроссовок, сообщает Reuters. В исковом заявлении утверждается, что некоторые кроссовки New Balance и Skechers были созданы с использованием технологии Flyknit, принадлежащей Nike.

Иск был подан в федеральный суд штата Массачусетс. Отмечается, что с помощью запатентованной технологии из прочных тонких нитей создается верхняя тканевая часть кроссовка, что позволяет надежно зафиксировать ногу и обеспечить воздухопроницаемость и гибкость.

Nike хочет добиться судебного запрета для конкурентов на производство обуви по технологии Flyknit. А также взыскать с брендов неуточненную денежную сумму.

В New Balance, отвечая на обвинения, подчеркнули, что с уважением относятся к правам на интеллектуальную собственность конкурента. При этом в компании напомнили, что данный метод используется уже не одно поколение, и Nike не владеет исключительными правами на производство обуви при помощи этой технологии.