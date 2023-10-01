«Капитулирует либо перестанет существовать»: в США описали будущее Украины Экс-агент ЦРУ Джонсон: Украина капитулирует или будет уничтожена

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Россия настроена очень серьезно в вопросах, касающихся спецоперации, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. По его словам, это значит, что Украине придется капитулировать, в противном случае она потеряет свою государственность.

Украина либо капитулирует, либо перестанет существовать как страна. Никаких серых зон быть не должно. Не будет какого-то переходного состояния для Украины: они сдадутся или Россия ликвидирует это государство. Россия настроена очень серьезно, — заявил Джонсон.

Никакие мечты Украины о захвате вошедших в состав России регионов не сбудутся, добавил он. Западным аналитикам, как утверждает Джонсон, необходимо перестать обманывать самих себя и принять неудобную реальность.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что США следует признать поражение Украины в конфликте с Россией. По его словам, в противном случае Вашингтон втянется в конфликт еще сильнее и возрастет риск прямого военного противостояния с Россией. К этому варианту развития событий США не готовы, считает эксперт. Поэтому им стоит делать выбор в пользу скорейшего прекращения боевых действий, заключил Макгрегор.