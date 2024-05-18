«Ничего удивительного»: кандидат в президенты США о сигнале Путина Западу Кандидат в президенты США Стайн назвала обоснованными ядерные учения России

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Джилл Стайн

Грядущие ядерные учения России, объявленные в ответ на провокационные высказывания политиков из Франции и Великобритании, совершенно обоснованы, такое мнение в интервью YouTube-каналу Dialogue Works высказала кандидат в президенты США от Партии зеленых Джилл Стайн. По ее словам, российский лидер Владимир Путин оправданно воспринял это как экзистенциальную угрозу.

Майкл указал на недавние заявления Франции и Англии о том, что Париж, возможно, направит войска и что Лондон, по сути, дал свое согласие на использование предоставленного страной оружия для атак по целям на территории России. Нет ничего удивительного в том, что Путин, по сути, назвал это экзистенциальной угрозой и начал проводить ядерные военные учения, — уверена Стайн.

Американский политик добавила, что президент Франции Эммануэль Макрон и глава Минобороны Британии Дэвид Кэмерон озабочены лишь подливанием масла в огонь украинского конфликта. По ее мнению, их необдуманные заявления могут привести к катастрофе.

Это абсолютная катастрофа, часть бесконечной военной машины, которая приводит к обнищанию американского народа и подвергает опасности весь мир. Она может стать ядерной, — считает Стайн.

Ранее Путин объявил, что Белоруссия присоединится к России в учениях по отработке применения нестратегического ядерного оружия. Это произойдет на втором этапе.