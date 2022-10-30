NI: Вашингтон должен принудить Зеленского к переговорам

Фото: president.gov

Владимир Зеленский

Властям США следует надавить на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он возобновил прерванные переговоры с Россией, написал обозреватель Хью де Сантис в статье, опубликованной американским журналом The National Interest. Он также призвал Белый дом перестать делить мир на демократии и автократии.

Вашингтон и его союзники должны убедить Зеленского начать переговоры, чтобы положить конец продолжающимся боевым действиям и признать, что у Запада есть интересы в сфере безопасности и за пределами Украины, — написал обозреватель.

Наряду с этим он раскритиковал «бинарную политику» американского лидера Джо Байдена, делящего страны мира на демократии и автократии. По мнению автора статьи, такой подход препятствует осознанию необходимости диалога с Россией.

Ранее сообщалось, что папа римский Франциск предложил провести в Ватикане переговоры российского и украинского лидеров. Он также подчеркнул, что прекращению конфликта на Украине должно содействовать все мировое сообщество.