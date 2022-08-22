National Interest: США проиграют при любом исходе спецоперации

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США потерпят поражение независимо от результатов конфликта на Украине, написал аналитик Рамон Маркс для издания The National Interest. По мнению автора, Москва будет выстраивать более тесные отношения с КНР и другими государствами Евразии, в том числе с Индией, Ираном, Саудовской Аравией и странами Персидского залива.

Независимо от того, как закончится украинский конфликт, США окажутся в стратегическом проигрыше. Россия будет строить более тесные отношения с Китаем и другими странами Евразийского континента, включая Индию, Иран, Саудовскую Аравию и страны Персидского залива, — говорится в публикации.

По мнению автора, точно так же, как президент CША Ричард Никсон и госсекретарь Генри Киссинджер разыграли китайскую карту, чтобы изолировать Советский Cоюз во время холодной войны, президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин будут разыгрывать свои карты, пытаясь cдержать глобальное лидерство Вашингтона.

Ранее аналитик фонда Heritage Foundation Пэтти-Джейн Геллер заявила, что Соединённым Штатам следует модернизировать стратегию сдерживания так, чтобы быть готовыми ответить одновременно на возможные ядерные удары и со стороны России, и со стороны Китая. Нынешнюю готовность сдержать одного противника она назвала роскошью.