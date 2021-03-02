NI: США должны срочно поставить мат «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/1fa7a5ac-7bdd-11eb-8bae-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Проекту «Северный поток — 2» необходимо срочно помешать, так как до его завершения осталось проложить буквально 100 километров трубы. От принимаемых американцами решений зависит, пойдёт ли когда-нибудь по нему газ или нет.

С таким мнением выступил в своей колонке для National Interest специалист по европейской политике Центра свободы имени Маргарет Тэтчер Даниэль Кочис. Он назвал трубопровод «экономически бесполезным и геополитически небезопасным» для трансатлантической безопасности.

Администрация Байдена не должна позволить, чтобы её стремление к публичной вежливости в отношении Германии привело к отказу от давления на европейские компании, участвующие в создании «Северного потока — 2», — отметил политический аналитик.

Он напомнил, что недавно новый американский президент провёл беседу с главой ФРГ Ангелой Меркель по поводу отношений двух стран. Байден заморозил решение предыдущей администрации о выводе 12 тысяч американских военных из Германии, но это не значит, что теперь Белый дом должен прекратить угрожать санкциями немецким компаниям, связанным с проектом «Северный поток — 2», отметил Кочис.

Аналитик считает, что отказ же Вашингтона вводить новые санкции против немецких компаний — это «тревожный» знак.

Ранее NEWS.ru писал, что Госдеп перечислил в списке для возможных санкций по Nord Stream 2 судно «Фортуна» и компанию «КВТ-рус», против которых уже действуют санкции. При этом ранее представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс заявил, что США не будут заранее объявлять о возможных санкциях в отношении газопровода.