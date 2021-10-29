NI: Реакция Москвы на провокацию Киева с дроном может выйти за рамки слов

После применения Киевом дрона Bayraktar в донбассе Россия может не ограничиться резкими словами в адрес Украины. Об этом написал обозреватель Марк Эпикопос в статье для журнала National Interest.

Ранее украинские военные сообщили, что они использовали для нанесения удара по объектам в Донбассе беспилотный летательный аппарат Bayraktar. По утверждению Генштаба ВСУ, управляемой бомбой была уничтожена пушка противника.

Следует обратить внимание на некоторые ранние сигналы, согласно которым реакция Кремля на эти предполагаемые «провокации» может выйти за рамки резких слов, — пишет Эпископос.

Он полагает, что РФ якобы перебрасывает свои войска к западным границам. Это происходит по тому, как утверждает обозреватель, что закупка и развёртывание Киевом турецких боевых беспилотников вновь разожгли конфликт на юго-западе Украины, что может привести к дальнейшей эскалации.

Россия считает, что использование турецких беспилотников рядом с линией соприкосновения нарушает Минские соглашения, однако Украина с этим не согласна, — резюмировал обозреватель.

Ранее издание The Washington Post написало о том, что официальные лица США и стран Европы выражаются обеспокоенность в связи с наблюдением за переброской части российских вооружённых сил к границе с Украиной.Перемещения российских войск стали замечать в последние недели, после завершения Россией в середине сентября совместно с Белоруссией масштабных военных учений «Запад-2021».