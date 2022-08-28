NI рассказал об ошибке разведки США насчет планов России по Украине National Interest: разведка США не знала планов России по Украине

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Разведка США до начала спецоперации не знала планов России насчет Украины, говорится в статье журналиста Рамзи Мардини, опубликованной журналом The National Interest. Обозреватель утверждает, что, не имея ясного представления об этом, американские разведчики были вынуждены искусственно раздувать угрозу.

По словам автора статьи, разведка прогнозировала различные сценарии спецоперации. Речь шла и о переворотах в украинских городах, и о провокациях с химическим оружием, и о кибератаках. Все версии основывались на предположениях.

Помимо начала самой спецоперации, другие угрозы и предупреждения так и не оправдались. Позже официальные лица США признали, что ничем не обоснованные угрозы были частью информационной войны против России, — подчеркнул Мардини.

Он считает, что, используя «упреждающую тактику» в виде дезинформации, США добились формирования искаженного представления о политических целях и амбициях России.

Ранее бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что американские спецслужбы хорошо знают состояние украинской армии, которая «обескровлена». В ЦРУ знают, что Украина проиграет, но при этом в СМИ вбрасывается противоположное мнение, являющееся иллюзией, выразил уверенность военный.