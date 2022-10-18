NI назвал срок, за который Украина потерпит поражение без помощи США Гендиректор NI Саймc: без военной помощи США и НАТО Украина месяца не продержится

Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Издатель и генеральный директор журнала National Interest Дмитрий Саймс заявил, что Киев не продержится и месяца, если прекратится военная помощь от США и НАТО. В статье, опубликованной американским изданием, саму помощь Украине он назвал беспрецедентной.

Правительство Владимира Зеленского полностью зависит от беспрецедентной военной, финансовой и политической помощи США и НАТО, без которой Украина не смогла бы продержаться под натиском России и месяц, — подчеркнул издатель.

Саймс также считает нецелесообразным решение Белого дома предоставить Киеву право вето на соглашения России и США, которые касаются Украины.

По его мнению, будет ошибочным считать, что, поддерживая Украину, в НАТО не пытаются одновременно найти и дипломатическое решение конфликта, грозящего выходом из-под контроля.

Ранее Дмитрий Саймс заявил, что участие США в конфликте на Украине приведет к неизбежной эскалации между Вашингтоном и Москвой. Именно поэтому власти Украины должны искать варианты мирного разрешения кризиса, отметил он. При этом Саймс считает маловероятным, что Владимир Зеленский легко пойдет на мирное урегулирование, поскольку уверен в поддержке со стороны Европы и США.