Названа ошибка Белого дома, угрожающая существованию США NI: у США отсутствует видение своей внешней политики, важное для существования великих держав

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Соединенные Штаты не обладают четким видением собственной внешней политики, которое является важнейшим фактором к существованию великих держав, говорится в статье издания The National Interest. Обозреватель раскритиковал непоследовательную политику Вашингтона к различным регионам, которая не основывается на всеобъемлющей стратегии.

Сегодня становится все сложнее говорить о единообразии и последовательности стратегического видения. <…> В конечном счете это может подорвать доверие внутри альянсов, возглавляемых США, — пишет он.

Автор материала Аксель Де Верну упоминает о стремлении Вашингтона образовать вокруг себя коалицию ближневосточных держав для противостояния Ирану, однако находит странным, что США высказываются о Саудовской Аравии как об «изгое».

Ранее член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин от Республиканской партии на своей странице в Twitter призвала объявить импичмент действующему американскому лидеру Джо Байдену, чтобы спасти страну. Кроме того, она предложила остановить коммунизм и расформировать ФБР.