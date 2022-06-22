Nl: Пентагон испугался передать Украине высокотехнологичные дроны

Фото: The U.S. Army/flickr.com

Вашингтон с опасением относится к продаже Украине высокотехнологичного вооружения, пишет The National Interest. Автор материала Тревор Филсет считает, что Вооруженные силы России смогут сбить современные дроны американского производства MQ-1C и завладеть их технологиями.

Струсил? Пентагон передумал о передаче Украине беспилотников, — говорится в статье.

Обозреватель считает, что производитель может заменить чувствительную электронику дрона на менее технологичную, но в таком случае это ухудшит потенциал дрона, а сам процесс замены займет несколько месяцев.

Ранее Пентагон опубликовал отчет о военной поддержке Украины. Согласно ему, военное ведомство выделило $5,6 млрд на помощь Киеву. В частности, на эту сумму Украине передали тысячи переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), гаубиц и снарядов к ним, а также военную технику.