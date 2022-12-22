Newsweek: Зеленский не смог привлечь на свою сторону главных критиков в США

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не смог привлечь на свою сторону главных критиков поддержки Киева со стороны США во время выступления перед Конгрессом, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на Newsweek. Многие, кто пришел послушать речь украинского лидера, в итоге не стали ему аплодировать, а из числа республиканцев на его речи присутствовали лишь 86 из 213 законодателей. Так, сенатор Томас Мэсси заявил, что не станет слушать «украинского лоббиста», а член палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявила, что американские лидеры, оказывая помощь другим государствам, по сути насилуют свой же народ.

Среди самых больших критиков Зеленского был республиканец Томас Мэсси, который написал, что не будет присутствовать на выступлении «украинского лоббиста». Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин, которая не присутствовала в конгрессе, написала перед выступлением, что глобальная иностранная помощь похожа на то, что американцев каждый день насилуют их собственные избранные лидеры, — пишет издание.

Республиканка Лорен Боберт после речи Зеленского заявила, что не поддержит дополнительную помощь для Киева до тех пор, пока не закончится аудит уже утвержденного пакета поддержки на $48 млрд. Республиканец Чип Рой, в свою очередь, обозвал выступление украинского президента театром, добавило издание.

В американских СМИ ранее сообщили, что основной целью визита президента Украины Владимира Зеленского в США было получение более мощного оружия, но достичь ее не удалось. Украинские лидер и хозяин Белого дома Джо Байден разошлись во взглядах относительно дальнейших военных нужд Киева. В частности, речь идет о танках M1 Abrams и дальнобойных ракетах. Что касается первых, то в Пентагоне считают, что их эксплуатация и обслуживание будут слишком сложными для украинских военных. Кроме того, в ведомстве уверены, что у ВСУ и без того достаточно танков.