Newsweek: Запад начал понимать истинную сущность Зеленского Newsweek: глава Украины Зеленский все больше раскрывает свою настоящую сущность

Фото: Sarsenov Daniiar/Ukraine Preside/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский все больше показывает свою настоящую сущность, из-за чего западные партнеры Украины начинают от него уставать, пишет издание Newsweek. Отмечается, что претензии стран Запада к главе страны заключаются не только в немыслимых масштабов коррупции, но также и в запрете всех оппозиционных СМИ и партий.

Издание сообщает, что западное сообщество также не оценило отставку генпрокурора Ирины Венедиктовой и руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова.

Возмущение у американцев, в том числе, вызвали и «грандиозные» фотосессии главы Украины. Автор статьи считает, что все вышеперечисленное должно было негативно повлиять на поддержку Зеленского.

Кроме того издание отмечает, что Украина не влияет на жизненно важные национальные интересы США, и роль Вашингтона в украинско-российском конфликте лишь навредила ее участникам. По словам автора, Соединенные Штаты должны настаивать на деэскалации конфликта и способствовать созданию мирного диалога между сторонами, а не передавать Киеву оружие и деньги.

Автор материала добавил, что «это просто не наша борьба, и Зеленский, черт возьми, не наш боец».

Ранее в США президента Украины Владимира Зеленского поставили на место после заявления о проблемах американцев. Обозреватель Нейт Хохман заявил, что Зеленский не должен пренебрежительно относиться к внутренним проблемам США, требуя при этом от Вашингтона дальнейшей поддержки.