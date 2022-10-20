Республиканская партия США угрожает оставить Украину без помощи в самый разгар вооруженного конфликта с Россией, заявил член палаты представителей США Эрик Суолуэлл, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на публикацию Newsweek. Издание отмечает, что с начала борьбы Украины с Россией Соединенные Штаты предоставили Киеву вооружения и боеприпасы на миллиарды долларов.

Новая угроза для Украины исходит от республиканцев,сказал Суолуэлл.

Американский политик также указал на то, что следующие месяцы могут оказаться решающими для украинских властей, так как режим Киева рискует столкнуться с новой угрозой в лице республиканцев.

Член палаты представителей обратил внимание на то, что Республиканская партия резко поменяла свое мнение относительно украинского вооруженного конфликта. Так, если в начале противостояния республиканцы поддерживали оказание всесторонней помощи Украине, то в настоящее время от них исходит намерение ограничить поддержку.

Правда в том, что предоставляемая Украине помощь была обещаны и одобрена палатой представителей, которую в настоящее время возглавляют демократы, — констатировал политик.

По словам Суолуэллома, в том случае, если республиканцы одержат победу в предстоящих промежуточных выборах в палату представителей, велика вероятность, что Конгресс США отвернется от Украины.

После обстрелов территории Украины США и Евросоюз могут изменить условия военной помощи Киеву и допустить применение поставляемого вооружения для атак по территории России, заявил ранее политолог Станислав Бышок. По его словам, предыдущая договоренность была закреплена между киевскими властями и странами Запада только на уровне джентльменского соглашения.