Newsweek: США могут оставить Украину без оружия в разгар борьбы с Россией

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Республиканская партия США угрожает оставить Украину без помощи в самый разгар вооруженного конфликта с Россией, заявил член палаты представителей США Эрик Суолуэлл, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на публикацию Newsweek. Издание отмечает, что с начала борьбы Украины с Россией Соединенные Штаты предоставили Киеву вооружения и боеприпасы на миллиарды долларов.

Новая угроза для Украины исходит от республиканцев, — сказал Суолуэлл.

Американский политик также указал на то, что следующие месяцы могут оказаться решающими для украинских властей, так как режим Киева рискует столкнуться с новой угрозой в лице республиканцев.

Член палаты представителей обратил внимание на то, что Республиканская партия резко поменяла свое мнение относительно украинского вооруженного конфликта. Так, если в начале противостояния республиканцы поддерживали оказание всесторонней помощи Украине, то в настоящее время от них исходит намерение ограничить поддержку.

Правда в том, что предоставляемая Украине помощь была обещаны и одобрена палатой представителей, которую в настоящее время возглавляют демократы, — констатировал политик.

По словам Суолуэллома, в том случае, если республиканцы одержат победу в предстоящих промежуточных выборах в палату представителей, велика вероятность, что Конгресс США отвернется от Украины.

После обстрелов территории Украины США и Евросоюз могут изменить условия военной помощи Киеву и допустить применение поставляемого вооружения для атак по территории России, заявил ранее политолог Станислав Бышок. По его словам, предыдущая договоренность была закреплена между киевскими властями и странами Запада только на уровне джентльменского соглашения.