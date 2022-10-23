New Yorker рассекретил данные о подготовке США наступления под Балаклеей New Yorker: план наступления ВСУ под Балаклеей был разработан США и Британией еще летом

Фото: Aurora Samperio/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вашингтон

Американское издание New Yorker опубликовало большой материал, где приводятся неожиданные факты о помощи США Украине до и после начала спецоперации. В публикации приведены любопытные данные, о которых ранее не было известно. В частности, речь идет о наступлении ВСУ под Балаклеей и Херсоном.

По данным издания, план наступления украинских войск под Балаклеей был разработан силами Украины, Британии и США и отработан на одной из военных баз в Европе, где британские и американские военные помогали украинцам «оттачивать стратегию». Изначально Западом и Украиной планировалось наступление широким фронтом на Херсон, но по итогам штабных учений стало понятно, что это дорого обойдется украинской технике и живой силе.

Планировщики остановились на идее, которая позволила бы воспользоваться этой уязвимостью: наступление на два фронта. Вскоре после этого Резникову сообщили об этих планах, — пишет газета.

После наступления в Херсонской области украинские войска «ринулись к российским позициям» в Харьковской области, отмечает автор публикации. И это, по его мнению, «явно застало врасплох российских военачальников. Издание отмечает, что на тот момент много российских подразделений было переброшено на юг, а на северо-востоке территории охраняли «недостаточно оснащенные российские сила и ОМОН с небольшим боевым опытом».

Также накануне начала СВО в Америке провели командно-штабные игры и пришли к выводу, что российские войска захватят Киев если не за 72 часа, так несколькими днями позже. Однако эксперты, мнение которых приводит издание, считают, что США ошиблись в сторону «алармизма» и перенесли на украинцев афганский опыт.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что информирован о контрнаступлении украинских сил. По словам главы Белого дома, его ежедневно оповещают о продвижении украинских военных на фронте.