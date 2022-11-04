New York Times назвала возможных кандидатов на пост генсека НАТО New York Times назвала возможных кандидатов на смену Столтенбергу в НАТО

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Газета New York Times назвала политиков, которых считает возможными кандидатами на пост генсека НАТО после ухода с поста Йенса Столтенберга. Основным кандидатом названа вице-премьера и министр финансов Канады Христя Фриланд.

Издание напомнило, что США своего кандидата не будут выдвигать, поскольку американский генерал по традиции является главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе. От Великобритании претендентом назван министр обороны Бен Уоллес.

В числе других кандидатов значатся еще три женщины. Называются имена премьер-министра Эстонии Каи Каллас, президента Словакии Зузаны Капутовой и экс-президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович.

При этом собеседники издания допустили, что члены НАТО могут продлить полномочия Столтенберга еще на год.

Ранее страны НАТО продлили мандат генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга до 30 сентября 2023 года из-за ситуации на Украине. Соответствующее решение было принято в марте 2022 года на саммите Альянса. Полномочия Столтенберга истекали 30 сентября 2022 года, после чего он хотел занять пост главы ЦБ Норвегии.