Глава аппарата Белого дома может уйти в отставку New York Times: глава аппарата Белого дома Клейн может уйти в отставку в ближайшее время

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава аппарата Белого дома Рон Клейн уйдет в отставку. Как сообщает New York Times, это произойдет в ближайшие недели.

Ожидается, что Клейн оставит пост в ближайшие недели, что станет самой значительной переменой в администрации с момента вступления Байдена в должность, — сообщает издание.

Преемника президент Джо Байден пока не выбрал. Клейна могут заменить одним из министров нынешнего кабинета, добавляя, что влияние нынешнего главы аппарата на президента очень велико.

В начале декабря глава аппарата Белого дома Рон Клейн говорил, что Байден примет окончательное решение относительно выдвижения своей кандидатуры на второй срок после новогодних праздников. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что глава государства будет обсуждать этот вопрос с семьей и «скорее всего, примет решение в начале следующего года».

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх ранее заявила, что США в настоящий момент не видят смысла передавать Украине танки Abrams из-за сложностей с их обслуживанием. Он добавила, что передача наступательной бронетехники Киеву также лишена смысла из-за высокой стоимости ее обслуживания. Великобритания в середине января заявила о скорой передаче Украине 14 танков Challenger 2.