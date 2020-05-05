New York Times дали Пулитцеровскую премию за критику России

https://static.news.ru/photo/bc72015a-8e64-11ea-9738-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard B. Levine, via www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press

Газета The New York Times получила Пулитцеровскую премию за серию критических статей о России. Какие именно статьи заслужили похвалы со стороны комитета премии, не указывается.

Но в тексте сообщения говорится, что журналисты получили премию в номинации «Международная журналистика».

За «серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни», о противоправных действиях, приписываемых российским властям, — уточняется на сайте оргкомитета.

В этом году вручение премии состоялось онлайн. Награды разыгрывались в 15 категориях, по итогам чего победителям вручили по $15 тыс.

The New York Times не первый раз получает Пулитцеровскую премию за материалы о России. Три года назад журналистам издания вручили деньги за серию статей о Владимире Путине. Тогда в оргкомитете отметили, как точно газетчики проанализировали влияние Кремля на политические процессы за границей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что аляскинская газета Anchorage Daily News получила Пулитцеровскую премию в основной номинации «За служение обществу» за совместные журналистские расследования с сетевым изданием ProPublica.