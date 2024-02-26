«Невыразимая боль»: в США о последствиях возможного шатдауна правительства Сенатор Шумер: шатдаун правительства причинит невыразимую боль народу США

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Чак Шумер

Американские законодатели не смогли на выходных достичь двухпартийных договоренностей по законопроекту о продолжении финансирования работы федерального правительства, следует из письма лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера. Ситуация может привести к приостановке работы системы госуправления США в начале марта — шатдауну. По словам Шумера, которые приводит ТАСС, это причинит «невыразимую боль американскому народу».

Когда мы вернемся к работе на этой неделе, перед нами снова возникнет призрак вредоносного и ненужного шатдауна, вызванного крайне правым крылом Республиканской партии, — заявил Шумер.

Он отметил, что соглашения по законопроекту не удалось достичь из-за республиканцев в палате представителей. По его словам, им понадобилось больше времени, чтобы «разобраться в себе». Шумер подчеркнул, что шатдаун частично может наступить уже 1 марта. Политик добавил, что это поставит под угрозу американскую экономику и безопасность.

Спикер палаты представителей, республиканец Майк Джонсон ответил в соцсетях, что нижняя палата Конгресса США продолжает пытаться достигнуть соглашения с сенатом. Он упрекнул демократов в новых требованиях, которые не включены в законопроекты.

Ранее издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что республиканцы в палате представителей США ожидают приостановки работы правительства из-за отсутствия решения о продолжении его финансирования. В материале утверждается, что вероятность шатдауна очень высока, даже если он продлится всего несколько дней.