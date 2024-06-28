Невролог предположил, сколько лет еще может прожить Байден Невролог Новоселов: Байдену осталось жить примерно четыре-пять лет

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Джо Байден

Президенту США Джо Байдену, судя по проведенным с кандидатом в главы государства Дональдом Трампом дебатов, осталось жизнь не более четырех-пяти лет, заявил в беседе с KP.RU врач — гериатр-невролог Валерий Новоселов. Он также добавил, что Байден смог подискутировать с оппонентом благодаря долгой подготовке и стимуляторам.

Очевидно, что Байдену дают стимуляторы, которые повышают внимание и активность, но работают они на очень короткое время. Кроме того, провоцируют повышение артериального давления и выплески агрессии, — уточнил врач.

Новоселов также обратил внимание на то, что в студии, где проходили дебаты, была специальным образом выстроена световая система. По его мнению, она давала президенту США сигнал о необходимости включения в процесс. При этом гериатр подчеркнул, что вне зависимости от результатов, предстоящие выборы могут стать для Байдена фатальными.

Американский предприниматель Илон Маск в социальных сетях ранее написал, что победителем в прошедших дебатах между Трампом и Байденом стали мемы. Маск также допустил возможность того, что Демократическая партия США начала подготовку к замене кандидатов на выборах.