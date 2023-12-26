Невиновный отсидел 16 лет и добился компенсации в миллиард рублей В США невиновный отсидел 16 лет и добился компенсации в $11,7 млн

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В США мужчина был признан невиновным после 16 лет в тюрьме, пишет Fox News. После освобождения ему удалось добиться крупнейшей компенсации в истории штата Индиана в размере $11,7 млн (1 млрд рублей).

Теперь у меня хватит денег на всю жизнь. Я постараюсь помочь семье насколько смогу, — заявил Ройер после слушания суда.

Эндрю Ройер из Элкхарта был осужден в 2005 году за убийство 94-летней Хелен Сейлор. Ройер признался в преступлении и провел 16 лет в тюрьме, прежде чем его адвокатам удалось доказать, что его показания были получены под давлением. В 2021 году Эндрю был освобожден и подал в суд на городскую администрацию и полицию.

В декабре было вынесено решение в его пользу. Он получит компенсацию в размере $11,7 млн. Суд признал, что следователи подделали улики и использовали психические проблемы обвиняемого, чтобы вынудить его признаться. Это решение было вызвано продолжительным допросом обвиняемого в течение двух суток, после чего он начал давать показания против себя.

Хотя прокуратура пыталась опротестовать решение, в конечном итоге гособвинитель сдался. В настоящее время ведется процесс против нескольких должностных лиц, связанных с осуждением Ройера.

Ранее сообщалось о похожем случае в Мексике. Житель страны Мануэль Герман Рамирес провел в тюрьме 18 лет за убийство, которого не совершал. В преступлении его обвинил отец знакомого, чтобы получить страховку за якобы убитого сына.