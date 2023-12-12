Невиновный американец отсидел 27 лет и потребовал $50 млн AP: отсидевший по ошибке 27 лет мужчина потребовал от властей Нью-Йорка $50 млн

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Томас Малик

Американец Томас Малик, который по ошибке провел 27 лет в тюрьме, требует через суд от властей Нью-Йорка $50 млн в качестве компенсации, сообщает Associated Press. По данным агентства, вместе с ним были приговорены еще двое мужчин, они также намерены добиваться возмещения.

В 2022 году прокуратура сняла обвинения с заключенных. Было установлено, что вынесенные им приговоры основывались на «ложных признаниях, сомнительных опознаниях свидетелей и других ошибочных доказательствах».

Малик требует возмещения за должностное правонарушение, из-за которого он провел почти 27 лет в тюрьме, а также за моральные и физические травмы, которые он получил во время пребывания в заключении, — сказано в иске.

Бывшие заключенные проходили по делу об убийстве сотрудника нью-йоркского метро Гарри Кауфмана ночью 26 ноября 1995 года. Неизвестные залили бензин в кабинку, где находился 50-летний сотрудник подземки, и подожгли ее. Пострадавший скончался от множественных ожогов спустя две недели.

Ранее стало известно, что житель Нижнего Новгорода получит компенсацию в 200 тысяч рублей за пытки в отделе полиции 12 лет назад. Юристы требовали для потерпевшего возмещения ущерба в один миллион рублей и намерены подать апелляцию на решение Канавинского районного суда.