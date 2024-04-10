«Невиданный приступ боли»: в США поразмышляли о российских активах NYT: конфискация российских активов нанесет серьезный ущерб США

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Идея конфисковать замороженные российские активы и передать их Украине серьезно навредит США, написал журналист и обозреватель газеты The New York Times Кристофер Колдуэлл. По его мнению, из-за последствий такого решения Вашингтон рискует ощутить «невиданный приступ боли» от своего 34-триллионного госдолга.

Другие страны увидят в таком шаге грабеж, уверен аналитик. А это, в свою очередь, ослабит статус доллара как основной мировой резервной валюты.

Если Россия, Китай и другие дипломатические соперники решат, что их долларовые активы уязвимы, и они больше не могут доверять нашей валюте как средству обмена, то мы ощутим невиданный приступ боли от нашего 34-триллионного долга, — пояснил Колдуэлл.

Ранее первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо рассказал, что страны Запада ищут возможность конфисковать замороженные активы России и рассматривают для этого некий «набор идей». Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что для принятия подобного решения американскому лидеру Джо Байдену потребуются новые полномочия конгресса.

Тем временем зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что конфискация замороженных активов России стала бы «взломом правового миропорядка», и именно этот нюанс вызывает «смятение в мозгах» у стран Запада. Возможно, по этой причине их пока побаиваются трогать, резюмировал политик.